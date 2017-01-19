Sakarya'dan Kısa Kısa

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ve belediye meclis üyeleri, Kaymakam Ömer Kalaylı'yı makamında ziyaret etti.



Kalaylı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akcan ve meclis üyeleriyle sohbet etti.



Akcan ve meclis üyeleri, Kalaylı'ya Akyazı ile ilgili bilgi verdi.



Kalaylı'ya Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ve meclis üyeleri tarafından Akyazı'nın 1963 yılında çekilmiş bir fotoğrafı hediye edildi.



Hendek'ten Halep'e yardım



Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı iş birliğiyle okullardaki idareci, öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla toplanan yaklaşık 45 bin liralık nakdi yardım, Haleplilere gönderilecek.



Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, yaptığı açıklamada, kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, önemli olanın yardımın büyüklüğü ve küçüklüğü olmadığı, gösterilen hassasiyet olduğunu söyledi.



Türk Kızılayı Hendek Şube Başkanı Sami Bağdatlı da kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek Kaymakam Burhan ve Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan'a plaket takdim etti.