Sakarya'dan Kısa Kısa

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SAÜEAH) manevi konularda danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriliyor.



SAÜEAH'da hastalara moral, motivasyon ve manevi destek sağlamak amacıyla İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen Neşe Yıldırım ve Zeynep Merey göreve başladı.



Genel Sekreterlik Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Birimi Koordinatörü Uzman Aşkın Gürler ile SAÜEAH Hasta Hizmetleri Müdürü Barış Oğuz manevi destek ekibini hastanedeki odalarında ziyaret etti.



İşleyişle alakalı bilgi edinen Gürler ve Oğuz görevlilerle hasta ziyareti gerçekleştirdi.



Acillerde yoğunluk arttı



Sakarya'da da son dönemlerde sağlık tesislerinin poliklinikleri ve acil servislerinde yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor.



Kamu Hastaneleri Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ilde hasta yoğunluğunun en fazla olduğu acil servis olarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Merkez Kampüsü Acil Servisine son 11 günde, 11 bin 681 hasta başvurdu.



Günlük ortalama bin 62 hastaya hizmet veren SAÜEAH Acil Servisi dışında yine SAÜEAH'a bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Kliniğinin Çocuk Acil Servisinde 9 bin 742 hasta muayene edildi.



Kliniğin Çocuk Acil Servisinde günlük hasta sayısının ortalama 886 kişi olduğu belirtiliyor.



SAÜEH'ın Serdivan Ek Binasındaki acil serviste ise 11 günde 2 bin 131 hastanın muayene edildiği belirtilirken, buradaki acil servisin günlük hasta ortalamasının ise 194 kişi olduğu kaydedildi.



Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından özellikle çocuklarda daha yaygın görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının artmasıyla şehrin en yoğun Çocuk Acil Servisi olan SAÜEAH Kadın Doğum ve Çocuk Kliniğinin, Çocuk Acil Servisinde hekim takviyesi yapılarak poliklinik sayısı artırıldı.



Acil serviste bir uzman hekimin idaresinde 6 polikliniğin hizmet verdiği belirtildi.