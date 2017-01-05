Sakarya'dan Haleplilere Yardım

Sapanca Müftülüğü tarafından toplanan 1 tır yardım malzemesi, Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.



Diyanet Vakfı tarafından "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde, Sapanca Müftülüğünce toplanan 1 tır yardım malzemesi Haleplilere dualar ile uğurlandı.



Sapanca Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan İlçe Müftüsü Orhan Örnek, coğrafyadaki ülkelerin bir çoğunun zor günler geçirdiğini söyledi.



Yardımseverlerin katkılarıyla bin 650 çuval un toplandığını belirten Örnek, "Yardımsever ilçe halkımızın büyük destekleriyle toplanan unları yerine ulaşmak üzere dualarla uğurluyoruz. Halkımıza gösterdikleri teveccüh için teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. İnşallah akan kan bir an önce durur ve mağdur olan insanlar biran önce evlerine barklarına döner." dedi.