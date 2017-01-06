Sakarya'dan Haleplilere 5 Tır Yardım

Kaynarca ilçesinde Halepliler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan insani yardım malzemelerinin yüklendiği 5 tır, Haleplilere gönderildi.



İlçede düzenlenen törende konuşan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Suriye'de insanlık dışı dramların yaşandığını söyledi.



Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Coş, "Buna vesile olan, öncülük eden değerli bayanlarımızı, Kaymakamlık, Belediye, Türk Kızılayı ve bu yardımları ulaştıran İHH'ye de çok teşekkür ederim." diye konuştu.



Kaynarca Kaymakamı Kemal Şahin de yardım kampanyası fikrinin eşi Dilek Banu Şahin'den çıktığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Eşim Dilek Hanım ve Belediye Başkanımızın eşi Sevim Hanım, kurdukları komite üyeleriyle birlikte köy köy, mahalle mahalle gezerek Kaynarcalıların değerli katkıları ile yardım topladılar. Ayrıca bir iş adamımız 500 battaniye, hayırsever iş adamı Seyfettin Selim ve bazı iş adamlarımızın katkıları ile battaniye, çocuk bezi, bakliyat, giysi, un, patates ve çeşitli ihtiyaç maddelerinin bulunduğu 5 tır yardımı mağdur Halepli kardeşlerimize gönderebildik."



Konuşmaların ardından insani yardım malzemesi yüklü 5 tır, Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.