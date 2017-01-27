Sakarya'dan Haleplilere 213 Bin Liralık Yardım

Sakarya'da toplanan 212 bin 650 liralık para yardımı, Haleplilere ulaştırılacak.



Türk Kızılayı Sakarya Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan kampanya kapsamında, Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren resmi ve özel okul ile kurumlarda toplanan 212 bin 650 liralık nakdi yardım, Haleplilere gönderilmek üzere Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi.



Adapazarı Kaymakamlığında düzenlenen çek teslim törenine, AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Kaymakam Yusuf Ziya Çelikkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Cevherli katıldı.



Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, Çelikkaya ile Cevherli'ye katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.



Tiryaki, yaptığı açıklamada, özellikle nakdi yardımların bölgedeki mağduriyetin giderilmesi için önemli olduğunu dile getirdi.