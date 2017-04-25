Sakarya'daki Terör Operasyonu

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye getirildi.



Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddia edilen şüphelilere ait 18 ayrı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Soruşturmaları tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen 2'si Türk 18'i Irak uyruklu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Olay



Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alınmış, aramalarda bazı belge ve dokümanlara el konulmuştu. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda daha sonra bir kişi daha gözaltına alınmıştı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan 8 şüpheli dün tutuklanmıştı.