Sakarya'daki Terör Operasyonu

Sakarya'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince "terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve dün sevk edildiği savcılık tarafından hakkında ek gözaltı kararı verilen şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirilen şüpheli Mehmet Gökoğlan'ın savcılık sorgusu tamamlandı.



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.



Sakarya'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince "terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla iki kişi gözaltı alınmış, şüpheli Hakan Şan, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.



Diğer zanlı Mehmet Gökoğlan hakkında ise savcılık tarafından ek gözaltı süresi kararı verilmişti.