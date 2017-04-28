Sakarya'daki Terör Davasında Karar

Sakarya'da terör örgütü PKK/KCK üyeliği ve örgütün propagandasını yapma suçuyla yargılanan sanığa 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verildi.



Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Cihan Demirbilek, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Demirbilek, savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını öne sürdü.



İddianamede yer alan sosyal medyadaki paylaşımlarını suç tarihinden 2 yıl önce yaptığını iddia eden Demirbilek, "Suç olduğunu ve ne anlama geldiğini bilmiyordum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Sanığın avukatı da müvekkilinin savunmasına iştirak ettiklerini, paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi.



Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan beraatini, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan ise cezalandırılmasını talep etti.



Cumhuriyet savcısının mütalaasına ilişkin savunmasını yapan sanığın avukatı, müvekkilinin beraatini talep etti.



Demirbilek de avukatının savunmasına katıldığını söyledi.



Sanık Demirbilek'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan beraatine, "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan ise 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutuklu bulunduğu süre ve cezasını göz önüne alarak, adli kontrol hükümleri şartıyla tahliyesine hükmetti.