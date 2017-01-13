Sakarya'daki Şüpheli Ölüm

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde hastaneye gitmek için evden çıkan ve ölü bulunan engelli toprağa verildi.



Çarksuyu Köprüsü yakınlarında ölü olarak bulunduktan sonra kaldırıldığı İstanbul Adli Tıp Kurumundan cenazesi alınan engelli Mehmet Özkaya'nın (49) naaşı, Ferizli Merkez Camisine getirildi.



Burada düzenlenen cenaze törenine Özkaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.



Özkaya'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip olarak kılınan cenaze namazının ardından Ferizli Merkez Mezarlığında defnedildi.



Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde yaşayan engelli Mehmet Özkaya, dün hastaneye gitmek üzere evinden aracıyla çıkmış, Özkaya'dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirmişti.



Özkaya'nın cenazesi Çarksuyu Köprüsü yakınlarında suyun içinde bulunmuş, Özkaya'nın aracı ise Ferizli İlçe Hastanesi otoparkında çıkmıştı.