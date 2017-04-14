Sakarya'daki Fuhuş Operasyonuna 3 Tutuklama
SAKARYA'nın Karasu İlçesi'nde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
SAKARYA'nın Karasu İlçesi'nde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün Karasu İlçesi'nde hafta sonu düzenlediği fuhuş operasyonunda 72'si kadın 84 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 37 kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 47 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. Bugün adliyeye sevk edilen S.Y, S.K. ve R.Y. 'Fuhuşa yardım etmek ve yer temin etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Sakarya