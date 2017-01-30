Sakarya'daki Fetö/pdy Soruşturması

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevlerinden uzaklaştırılan 5 jandarma personeli gözaltına alındı.

Sakarya'daki Fetö/pdy Soruşturması

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevlerinden uzaklaştırılan 5 jandarma personeli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada daha önce açığa alınan, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 5 jandarma personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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