Sakarya'daki Fetö/pdy Soruşturması

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye getirildi.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanı 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlıların savcılık sorguları devam ediyor.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatları oldukları belirlenen, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün 18 çalışanı hakkında gözaltı kararı verilmiş, 14'ü yakalanmıştı.



Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilmişti.