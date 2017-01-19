Sakarya'daki Fetö/pdy Soruşturması

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 36 şüpheli adliyeye getirildi.



Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya merkezli, Hatay ve Kırıkkale'deki operasyonlarda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan, meslekten ihraç edilmiş doktor, diş hekimi, ebe, sağlık, radyoloji ve laboratuvar teknisyeni ile hemşirelerin de aralarında bulunduğu 26 sağlık çalışanının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya, Hatay ve Kırıkkale'de örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 26 sağlık çalışanı hakkında dün gözaltı verilmiş, şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince gözaltına alınmıştı.



9'u emniyet mensubu 10 şüpheli adliyeye getirildi



Öte yandan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen diğer bir soruşturma kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9'u emniyet mensubu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.



Bu arada şüphelilerin, FETÖ'ye yönelik başka bir soruşturma kapsamında daha önce de gözaltına alındıkları, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.