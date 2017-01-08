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Sakarya'da Yarın Okullar Tatil Edildi

Sakarya'da Yarın Okullar Tatil Edildi

SAKARYA'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde okullar tatil edildi.

Sakarya'da Yarın Okullar Tatil Edildi

SAKARYA'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde okullar tatil edildi.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile görüşerek olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak pazartesi günü il genelinde tüm okulların bir gün süreyle tatil edilmesi kararını verdi. - Sakarya


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