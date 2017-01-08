Sakarya'da Yarın Okullar Tatil Edildi

SAKARYA'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde okullar tatil edildi.



Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile görüşerek olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak pazartesi günü il genelinde tüm okulların bir gün süreyle tatil edilmesi kararını verdi. - Sakarya