SAKARYA'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde okullar tatil edildi.
Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile görüşerek olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak pazartesi günü il genelinde tüm okulların bir gün süreyle tatil edilmesi kararını verdi. - Sakarya
Sakarya'da Yarın Okullar Tatil Edildi
SAKARYA'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde okullar tatil edildi.
SAKARYA'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde okullar tatil edildi.
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