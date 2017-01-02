Sakarya'da Yangın

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde palet fabrikasında yangın çıktı.



Hanlıca Dörtyol Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Çevredekilerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları sürüyor.