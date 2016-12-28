Sakarya'da Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu Toplantısı

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 2016 yılında 104 kilo 500 gram eroin olmak üzere 222 kilo 483 gram uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi.



Valilik toplantı salonunda düzenlenen Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu Toplantısı'nda konuşan Vali Coş, geleceğin teminatı olan çocukların bedenen ve ruhen sağlıklı bir şekilde yetişebilmesi için herkese görevler düştüğünü söyledi.



Vali Coş, uyuşturucunun üretimi, dağıtımı ve pazarlanmasının engellenmesi, bunlara müşteri olabilecek kişilerin sayısının azaltılması ile bağımlı olanlara yönelik rehabilitasyon çalışmalarında kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, arzın azaltılması kapsamında çalışmaların devam ettiğini kaydetti.



Polis ve jandarma tarafından 11 aylık dönemde gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalarda 528 kişi hakkında adli işlem yapıldığını belirten Vali Coş, şu ifadeleri kullandı:



"104 kilo 500 gram eroin, 70 kilo 857 gram kubar esrar, 41 kilo 536 gram esrar, 2 kilo 974 gram kokain, 2 kilo 616 gram bonzai, 8 bin 499 uyuşturucu hap ile çeşitli miktarda kenevir bitkisi ve tohumları ele geçirilmiştir. Bin civarında eğitimci ile 2016 yılında 100 bin kişiye eğitim vermeyi planlamıştık ancak 143 bin 102 vatandaşımıza uyuşturucunun tehlikesi, zararları hakkında eğitim çalışmaları yapılmıştır. Önümüzdeki yıl içerisinde eğitim çalışmalarımız devam edecek."



Vali Coş, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, vatandaşların uyuşturucuyla mücadeledeki çalışmalarda önemli rol oynadığını kaydetti.