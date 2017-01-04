Sakarya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Sakarya'da uyuşturucu ticareti yapan şahıs, bonzai ve esrar maddesi ile suçüstü yakalandı.



Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı sonucu C.S. isimli şahsı takibe aldı. Bir süredir takip edilen C.S.'nin ev ve işyerine operasyon düzenlendi. İşyerine yapılan operasyonda polisleri fark ederek kaçmaya başlayan C.S., kovalamaca sonucunda yakalandı. Şahsın işyerinde yapılan aramada satışa hazır 450 gram bonzai ve esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan C.S., isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAKARYA