Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ile Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Arifağa Mahallesi'nde uyuşturucu kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.



Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 2 şüpheliye ait ev ve araçlarda yapılan aramada, 1 kilo 530 gram esrar, 2 av tüfeği, 18 fişek, 1 tabanca ve tabancaya ait 2 fişek ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.