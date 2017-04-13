Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekiplerince, Hacıoğlu Mahallesi'nde minibüs şoförü B.C'nin (37) ikametinde arama yapıldı.



Yapılan aramada, 49 paket satışa hazır halde 112 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.