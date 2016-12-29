Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'da uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan denetimlerde 5 şüpheli gözaltına alındı.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu işlek bölgelerde yaptığı denetim ve kontrollerde yaklaşık 200 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Ekipler, yaptıkları denetimlerde, sentetik cannabinoid, esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" bir şüpheli ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. - SAKARYA