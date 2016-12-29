Sakarya'da Uyuşturucu ile Mücadele

Sakarya'da uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan denetimlerde gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, vatandaşların yoğun olduğu işlek bölgelerde kontrol ve denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 200 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.



Ekipler, yaptıkları denetimlerde, sentetik cannabinoid, esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirdi.



"Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.