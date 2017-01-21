Sakarya'da Umre Yolcuları Uğurlandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinden umreye giden 20 kişilik kafile dualarla uğurlandı.



İlçeden özel bir firma aracılığıyla umreye gidecek olan 20 kişi için kapalı pazar yerinde uğurlama töreni düzenlendi.



Törende konuşan kafile başkanı Metin Şahin, Sapanca ve Sakarya'nın diğer ilçelerinden toplam 30 kişinin katılacağı umre programında Medine, Mekke ve Cidde'nin ziyaret edileceğini söyledi.



Kafiledekiler, okunan dua ve ilahilerin ardından yakınlarıyla vedalaşarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına gitmek üzere ilçeden ayrıldı.