Sakarya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi D-140 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Dokurcun istikametinden Akyazı istikametine gitmekte olan 54 H 0848 plakalı otomobil ile Akyazı'dan İhlas Kuzuluk Kaplıcaları'na girmek isteyen ve kırmızı ışıkta geçen 34 SB 523 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar 112 Acil Servis'i aradı. Kazada yaralanan Vedat Y. (18), Mücahit N. (21), Muharrem K. (19), Alpay A. (19), Murat Y. (19) ve Turgay Y. (19), sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri araçları kontrol ederken, jandarma ekipleri de yolda önlem aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Öte yandan kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde bir otomobil kırmızı ışıkta dönerken, hızla gelen otomobil dönen araca çarpıyor. - SAKARYA