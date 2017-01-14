Sakarya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Küçücek'ten Akyazı istikametine giden Cemal Civan idaresindeki 43 RZ 799 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ahmet Uzunoğlu idaresindeki 34 MF 991 plakalı otomobil, Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi süt fabrikası yakınlarında çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle Cemal Civan idaresindeki otomobil 2 parçaya bölünerek yol kenarındaki tarlaya savruldu. Olay yerine sevk edilen Akyazı itfaiye kaza kırım ekiplerince yaralılar sıkıştığı yerden çıkartıldı.



Kaza esnasında başka bir yere savrulan LPG tankı için itfaiye ekipleri güvenlik önemleri alarak soğutma çalışması yaptı.



Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki İzzet Dönmez, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada yapılan müdahalelerin ardından Civan ve Dönmez, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.