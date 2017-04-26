Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Akyazı ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Nuri Debreli'nin kullandığı 54 TV 190 plakalı otomobil, D-140 Karayolu Reşadiye mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.



Debreli, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.



Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Debreli, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Debreli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.