Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ormanköy istikametinde ilerleyen Abdullah Çakır yönetimindeki 54 HN 379 plakalı otomobil kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı.
Ters şekilde ağaçların arasında durabilen otomobilin içerisinde bulunan araç sürücüsü Çakır'ı olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtardı.
Çakır, 112 Sağlık ekiplerince önce ilçe hastanesine ardından da Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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