Sakarya'da Toplu Ulaşımda Nakit Para Kalkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil toplu taşımada nakit kullanımının 16 Ocak Pazartesi günü itibariyle tamamen kaldırılacağını bildirdi.



Pistil yaptığı yazılı açıklamada, toplu taşımaya standart getirecek yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini belirtti.



Büyük kolaylık sağlayan "Kart54" uygulamasının toplu taşımada tek seçenek olarak uygulamada olacağını belirten Pistil, bu sistemin gerek esnafa gerekse vatandaşlara birçok avantaj sağladığını ifade etti.



Pistil, ödeme kolaylığının yanında ücret dengesi ve veri toplama analizlerinin kolaylıkla taraflarına ulaştığını vurgu yaparak, "Ayrıca, il bazlı entegre toplu taşıma yapısına altlık teşkil ediyoruz. 16 Ocak Pazartesi günü itibariyle nakit kullanımını tamamen kaldırıyoruz. Uygulama yalnızca belediye otobüsleri ve özel halk otobüsleri için geçerli olacak. Şehrimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.