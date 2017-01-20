Sakarya'da Teröre Tepki Yürüyüşü

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde düzenlenen yürüyüşte terör olayları lanetlendi.



Ferizli Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan grup, sloganlar atarak Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.



Burada şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra grup, Ferizli Aile Kabristanlığında bulunun şehit mezarlığına gitti.



Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü İsmail Temel tarafından dualar edildi.



Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, yaptığı konuşmada, vatanına, bayrağına sahip çıkan, şehitlerini minnetle anan aziz millet olduğu sürece kimsenin ülkeye boyun eğdiremeyeceğini söyledi.



Birlik ve beraberlik içinde sorunların aşılacağına vurgu yapan Soğuk, şöyle konuştu:



"Böyle haince saldırılardan medet bekleyenler bilmelidirler ki milletimizi birliğinden, bütünlüğünden ve beraber yaşama kararlılığından asla vazgeçiremeyeceklerdir. Bilsinler ki her kahpece saldırının ardından milletçe daha da çok kenetleniyoruz. Her bir karışı şüheda kanıyla sulanmış bu aziz vatanımızın huzurunu, istikrarını bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecektir. Hepimiz şehit olmaya gazi olmaya hazırız. Halkımızdan tek isteğimiz, yaşanan olaylar karşısında metanetini korumalı ve sağduyulu olmalıdır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum."



Programa, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Tanrısevdi, İlçe Emniyet Amiri Murat Köksal, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş örgütleri, mahalle muhtarları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.