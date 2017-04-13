Sakarya'da Terör Operasyonu

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddia edilen şüphelilere ait 18 ayrı adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda bazı belge ve dokümanlara el konuldu.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.