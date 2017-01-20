Sakarya'da Terör Operasyonu

Sakarya'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da Terör Operasyonu

Sakarya'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları değerlendirilen bazı kişiler hakkında çalışma yapıldı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 kişi "terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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