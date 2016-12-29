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Sakarya'da Taşımalı Sisteme Bir Günlük Kar Tatili (2)

Sakarya'da Taşımalı Sisteme Bir Günlük Kar Tatili (2)

SAKARYA'DA OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİGün içerisinde taşımalı sistemle eğitim verilen okulların tatil edildiğini açıklayan Sakarya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni karar aldı.

Sakarya'da Taşımalı Sisteme Bir Günlük Kar Tatili (2)

SAKARYA'DA OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ

Gün içerisinde taşımalı sistemle eğitim verilen okulların tatil edildiğini açıklayan Sakarya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni karar aldı. Valilik, il genelinde ilk ve orta dereceli okulların tamamının yarın tatil edildiğini duyurdu.

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