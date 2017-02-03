Sakarya'da Şüpheli Araçlar Didik Didik Aranıyor

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri başlatmış oldukları asayiş uygulamasında şüpheli görülen bütün araçlar arıyor.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri şehrin giriş çıkışlarında, D-100 Karayolu, 16 ilçede ve insanların yoğun olduğu bölgelerde geniş çaplı asayiş uygulaması yapmaya devam ediyor. Yapılan asayiş uygulamalarında geniş güvenlik önlemlerinin de alındığı görüldü. Ekipler uygulamada kimlik kontrolünün yanı sıra, üst araması ve araç araması da yaparken, uygulamaların akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. - SAKARYA