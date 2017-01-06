Sakarya'da Şüpheli 2 Mülteci Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan iki mülteci gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.



Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Kenan Sofuoğlu parkında oturan Pakistan uyruklu 2 mülteciyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kimlik kontrolünün ardından üzerilerinde pasaport bulunmayan Pakistan uyruklu 2 mülteciyi karakola götürdü. - SAKARYA