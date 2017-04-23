Sakarya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Akyazı ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ömercikler Mahallesindeki evinden çıkan Mahmut O. burada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.



Saldırı sonucu sağ bacağından yaralanan Mahmut O. çevredeki vatandaşların yardımıyla 112 ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Mamut O. burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.