Sakarya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.30 sıralarında Sapanca ilçesi Uzunkum mevkiinde bulunan bir gazinoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrasında patlayan silahtan çıkan kurşun M.A.Y.'ye isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı M.A.Y., ToyotaSa İlk Yardım ve Acil Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı M.A.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Sapanca ilçe Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA