Sakarya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.



Olay, Karapürçek ilçesi Teketaban Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 56 yaşındaki Recep K. ile akrabası 46 yaşındaki Cemal K., yolda yürürken henüz kimliği belirlenemeyen birkaç kişiyle tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kimliği belirlenemeyen şahıslar Recep K., ile Cemal K.'yı silahla vurarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Hastaneye kaldırılan Cemal K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Recep K.'nın durumun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. - SAKARYA