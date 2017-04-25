Sakarya'da Silahlı Çatışma: 1 Ölü 6 Yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesi nakliyeciler sitesinde meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi kaldırıldığı hastanede ölürken, 6 kişide yaralandı. İlk belirlemelere göre çatışmayla ilgili olarak 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Arifiye ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Nakliyeciler Sitesinde öğlen saatlerinde iki grup arasında bir silahlı çatışma çıktı. Uzun süren silahlı çatışma sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı nakliyeciler sitesinde Özay Cingitaş, Nihat Orhan, Galip Yıldırım, Sami Özay, Yalçın Can, S.Y. ve Diyar Ayhan yaralandı. Olay yerine çok sayıda sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve ToyotaSa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılan Diyar Ayhan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan, çatışma bölgesi olan nakliyeciler sitesine Özel Harekat Polisleri ve Çevik Kuvvet Polis ekipleri gelerek güvenlik önlemleri aldı. Çatışma sonrasında olay yerinden kaçan şahısların 3'ü Hendek ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şahısların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin, incelemeleri devam ediyor. - SAKARYA