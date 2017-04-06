Sakarya'da Silah Kaçakçılarına Operasyon

Sakarya'da silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında 3 adet tabanca ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 adet 9 mm, 1 adet 7,65 mm olmak üzere toplam 3 adet tabanca ve bu tabancalara ait 13 adet fişek ile 3 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında ise adli soruşturma başlatıldı. - SAKARYA