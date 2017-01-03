Sakarya'da Sığırcık Kuşlarının "Dansı"

Sakarya'da, gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.



Her yıl sonbahar ve kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, akşam saatlerine doğru Serdivan ilçesi semalarında uçtu.



Gökyüzünde dans edercesine uçan kuşlar, yaptıkları değişik hareketlerle izleyenlere görsel bir şov sundu.



Bir çatıdan diğerine konan sığırcık kuşlarının "dansını" kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar da bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına kaydetti.



Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen "gösteri", havanın kararmasıyla son buldu.