Sakarya'da seçmenler sandık başına gitti



SAKARYA'da, vatandaşlar halk oylaması için sandık başına giderek oylarını kullandı.



Sakarya'da oy verme işlemi sabah 08.00'da başladı. Sakarya'da 689 bin 537 seçmen 665 sandıkta oy kullanacak. Sabah erken saatlerde okullara gelen vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı. Vatandaşların 18 maddelik anayasa değişikliğini kapsayan halk oylamasına ilgilerinin yüksek olduğu görüldü.Seçim nedeniyle polis ve jandarma ekipleri okul çevrelerinde önlemler aldı.