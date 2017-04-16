Sakarya'da Seçmenler Sandık Başına Gitti

SAKARYA'da, seçmenler halk oylaması için sandık başına giderek oylarını kullandı.



Sakarya'da oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Sakarya'da 689 bin 537 seçmen 665 sandıkta oy kullanacak. Sabah erken saatlerde okullara gelenler sandık başına giderek oylarını kullandı. Vatandaşların 18 maddelik anayasa değişikliğini kapsayan halk oylamasına ilgilerinin yüksek olduğu görüldü.Seçim nedeniyle polis ve jandarma ekipleri okul çevrelerinde önlemler aldı.



- Sakarya