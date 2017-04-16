Sakarya'da Seçmenler Sandık Başına Gitti (2)

KAFTAN VE KAVUK GİYEREK OY KULLANMAYA GELDİLER



Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde iki kişi kaftan ve kavuk giyerek oy kullanmaya gitti. Yunus Çiloğlu Okulu'na kaftan ve kavuk giyerek gelen Galip Kaplan ve Yunus Emre Terzi, 1086 nolu sandıkta tercihlerini yaptı. Kaplan ve Terzi, "Atalarımızın izindeyiz" diyerek, sonucun ülke için hayırlı olması temennisinde bulunarak okuldan ayrıldı.



