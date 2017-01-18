Sakarya'da Sağlık Çalışanlarına Bylock Operasyonu

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen aralarında doktor ve diş hekimlerinin bulunduğu 26 sağlık çalışanı hakkında soruşturma başlattı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Sakarya merkezli 3 ilde ByLock operasyonu başlattı. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı hastanelerde çalışırken Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamudan ihraç edilen ve kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 26 kişiden 20'si gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında doktorlar, diş hekimleri, ebeler, laborantlar bulunduğu belirtildi. - Sakarya