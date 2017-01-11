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Sakarya'da PKK Propagandası Yapan Şüpheliler Adliyede (2)

Sakarya'da PKK Propagandası Yapan Şüpheliler Adliyede (2)

HDP'Lİ İKİ BAŞKAN İLE 6 KİŞİ TUTUKLANDISakarya'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si HDP ilçe başkanı, 8 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da PKK Propagandası Yapan Şüpheliler Adliyede (2)

HDP'Lİ İKİ BAŞKAN İLE 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Sakarya'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si HDP ilçe başkanı, 8 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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