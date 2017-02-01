Sakarya'da Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı İlçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Otomobil içinde bulunan 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgilere göre, Adapazarı'ndan Akyazı istikametine gitmekte olan Ali K. idaresindeki otomobil D-140 karayolu Kazancı kavşağında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Yolculardan bazıları kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, otomobil içinde sıkışan diğer yolcular olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Grup Amirliği Kurtarma ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan sürücü Ali K. (25), Uğur K. (24), Erdoğan D. (27), Burak D. (18), ve Erdal D. (24) olmak üzere toplam 5 kişi Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - SAKARYA