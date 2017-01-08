Sakarya'da 'Ne Bakıyorsun' Cinayeti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 'ne bakıyorsun' tartışması sonrasında çıkan kavgada, bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.



Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi 1473 nolu sokakta gece saat 01.00 sıralarında 42 yaşındaki Bülent Arık isimli kişi ile arkadaşı yolda yürürken, 18 yaşındaki Onur A. ile aralarında 'ne bakıyorsun' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Onur A., ekmek bıçağıyla Bülent Arık'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen 112 acil ekiplerince Arık, Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Arık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayın faili Onur A. ise polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA