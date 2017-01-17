Sakarya'da Mülteci Çocuklar İçin Sinema Etkinliği

AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanlığınca Sakarya'daki mülteci çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi.



Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) "Haydi Çocuklar Sinemaya 2" etkinliği kapsamında AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları üyeleriyle buluşan Suriyeli ve Iraklı küçük çocuklar, hep birlikte Arapça dublajlı animasyon filmi izledi.



AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının Sakarya'da ikamet eden Suriyeli ve Iraklı çocuklara anlayabilecekleri şekilde film izletmek, onları bir nebze de olsun mutlu etmek olduğunu söyledi.



Bu tür organizasyonları devam ettireceklerini belirten Demir, "Bu yavrularımızın yüzlerindeki bir tebessüm olabildiysek ne mutlu bize. Programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.