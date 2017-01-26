Sakarya'da Kültür-sanat Etkinlikleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ocak ayı kültür sanat etkinlikleri "Teksas'tan Hakikate Yolculuk" kitabının yazarı Najla Tammy Kepler'in imza günü ile devam edecek.



Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte kitabın yazarı Najla Tammy Kepler kültür sanat dostları ile buluşarak kitabını imzalayıp, söyleşi yapacak.



Yarın saat 19.00'da gerçekleştirilecek etkinliğe tüm Sakaryalılar davet edildi.