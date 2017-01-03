Sakarya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen Iraklı aileden 2'si çocuk 4 kişi, tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Karaosman Mahallesi'nde yaşayan Iraklı aile, öğle saatlerinde komşuları tarafından evde baygın halde bulundu.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emine El Ezri (30), eşi ve iki çocuğu, ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanelerine kaldırıldı.



Hastanede tedavileri süren ailenin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.