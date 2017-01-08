Sakarya'da Kar Kalınlığı 25 Santimetreye Ulaştı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.



Sakarya'da Cuma gecesi başlayan yoğun kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Yoğun kar yağışı sonrasında şehir merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Sabah evlerinden çıkarak işe gitmek isteyen vatandaşlar, kar yağışı sebebiyle zorlandı. Kimisi karla kaplı araçlarını temizlemeye çalışırken, kimi vatandaşlar da karın keyfini çıkardı. Belediye ekiplerinin gece boyunca çalıştıklarını ifade eden Halime Özden, "Cuma gününden beri yağan ve tüm ülkede etkili olan kar yağışı Sakarya'da da etkisini gösterdi. Şehir merkezinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmuştur. Şehir merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Etkili olan kar yağışı sonrasında Adapazarı Belediyesi de çalışmalarını devam ettiriyor. Kar küreme çalışmaları, tuzlama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - SAKARYA